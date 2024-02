Marelli | «Il tocco di mani di Musah non è punibile»

. Le dichiarazioni Protestano gli azzurri per un possibile tocco di mano in area di Simic in Milan Napoli. L’ex arbitro Marelli è intervenuto a Dazn per analizzare l’episodio dubbio che ha coinvolto i ...Milan Napoli: gli azzurri chiedono un altro rigore per un possibile tocco di Musah. Ecco cosa è successo Nei minuti finali di Milan Napoli i campani chiedono un rigore dopo il colpo di testa di Rrahma ...Milan Napoli: chiesto il rigore per un tocco di Simic! Marelli senza dubbi: «Il tocco c’è ma…». Le dichiarazioni Protestano gli azzurri per un possibile tocco di mano in area di Simic in Milan Napoli.