Mare Fuori 4 | anticipazioni della prima puntata del 14 febbraio | clamoroso gesto di Rosa

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Il momento tanto atteso è arrivato:4 debutta mercoledì 14inserata su Rai Due con i nuovi episodi. L’acclamata serie nostrana riprenderà dal cliffhangerprecedente stagione: di seguito, dunque, ecco le. Dopo un’attesa durata un anno,4 approda in chiaro inserata su Rai Due. La nuova stagioneserie, targata Picomedia e Rai Fiction, ha fatto il suo debutto con i primi sei episodi in streaming in esclusiva su RaiPlay lo scorso 1°. Dopo il successo che l’operazione dei pre-broadcasting ha ottenuto con la precedente stagione, si è deciso di replicare la ...