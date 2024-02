Marco Pantani | il campione che stregò l’Italia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Per un periodo durato troppo poco,fu l’idolo assoluto di un Paese intero. Eravamo sul finire del Novecento e idealmente il ciclista con la bandana prese il testimone da Alberto Tomba, il re degli slalom, forse non a caso un altro emiliano romagnolo. Ah,! Per quanti fosse banale allora sottolinearlo, davvero la gente comune smetteva di lavorare se una tappa del Giro o del Tour si concludeva in salita. E accendeva la tv. L’attesa per il suo colpo di pedale era diventata uno strumento di inclusione, di integrazione. Nessuno, dalle nonne ai bambini, si sentiva escluso. E in una Italia che invece purtroppo adora dividersi su tutto, dalla politica al pallone, beh, uno così era un patrimonio nazionale.in una foto d'archivio. ANSA/CARLO FERRARO Una minuscola ...