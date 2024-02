Mara Venier | il comunicato Rai scatena le polemiche | ha disattivato i commenti

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di lunedì 12 febbraio 2024)si è ritrovata di colpo al centro di una polemica che nessuno si aspettava. La zia d’Italia ha presentato, come di consueto, l’edizione speciale di Domenica In dal palco dell’Ariston. Un susseguirsi di artisti, tra canti, cori, domande e tanti applausi. In due occasioni, però, il tema musicale è stato affrontato soltanto in parte, con Ghali e Dargen D’Amico sul palco. Le domande di alcuni giornalisti hanno portato a risposte che sono state definite politiche. Parlare di pace dovrebbe però offrire un terreno comune nel quale ideologicamente muoversi ma, evidentemente, non è così. La conduttrice ha infatti di colpo cambiato il proprio modo di gestire la trasmissione, mostrandosi alquanto tesa. Il confronto con il giudice di X-Factor la dice lunga sulla difficoltà vissuta, con tanto di fuori onda ormai virale. A ciò si aggiunge il ...