Mara Venier costretta a leggere il comunicato pro Israele in diretta è la Rai che umilia se stessa

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Quanto andato in onda a Domenica In è un fatto che va oltre il momento meme, si tratta di un'istantanea che rischia di allontanare definitivamente dalla Tv, quindi dalla Rai, chi dalla Tv ha preso le distanze, o non si avvicinerà mai. Dispiace sia finita coinvolta la conduttrice, da anni collante televisivo tra diverse generazioni.

Pioggia di critiche sui social per la conduzione della puntata di ieri di Domenica In da parte di Mara Venier . Sono migliaia i tweet di utenti a ... (feedpress.me)

La puntata di Domenica In – Speciale Sanremo condotta da Mara Venier è finita al centro della bufera politica (e partitica). Per i componenti del ... (open.online)

Il comunicato letto in diretta su Rai 1 da Mara Venier e firmato dall'amministratore delegato della Rai, Roberto Sergio, ha generato polemiche per la sua posizione a favore di Israele in seguito alle ...Pioggia di critiche sui social per la conduzione della puntata di ieri di Domenica In da parte di Mara Venier. Sono migliaia i tweet di utenti a sostegno delle parole di Ghali e Dargen D’Amico, che ...Nel mirino finisce la Venier. Tajani la difende. La Russa critica Amadeus. Avs chiede le dimissioni dell’ad Sergio ...