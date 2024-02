Manziana | Paolo Pasqualini sbranato dai rottweiler | i proprietari rischiano l’accusa di omicidio colposo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 12 febbraio 2024)(Roma), 12 febbraio 2024 –, malgoverno di animali e omessa custodia. Sono le accuse chei duedei treche ieri hannoe ucciso nel Bosco diMacchia Grande, un parco a nord di Roma, il 39enneuscito per fare jogging. Ma, con le accuse legate all’, si cerca di capire anche come sia stato possibile che tre cani di quel tipo fossero assieme e siano rimasti incustoditi e liberi di scappare: per ora è solo un’ipotesi, ma non è esclusa la pista di un possibile allevamento clandestino di. Al momento la procura di Civitavecchia, titolare delle indagini, ...