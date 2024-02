Manchester City, Guardiola: “Haaland? Nemmeno Messi e Ronaldo avevano questi numeri alla sua età” (Di lunedì 12 febbraio 2024) Il tecnico del Manchester City Pep Guardiola commenta gli ottavi di finale di Champions League, in programma per domani: “Siamo felici di essere qui, l’andata degli ottavi è sempre dura perchè magari puoi non avere il ritmo. Il Copenaghen non gioca una gara ufficiale dal 12 dicembre? Significa che hanno fame di competere, che sono freschi nelle gambe e nella testa. Hanno avuto tantissimi giorni per prepararla, speriamo di essere a un buon livello. Abbiamo bisogno di un buon risultato in modo da chiuderla a Manchester. Non dobbiamo mai mettere pressione su Erling del tipo ‘devi segnare per noi’. Nemmeno Messi o Cristiano Ronaldo avevano questi numeri alla sua età. Lui si è ambientato benissimo, ho un ... Leggi tutta la notizia su sportface (Di lunedì 12 febbraio 2024) Il tecnico delPepcommenta gli ottavi di finale di Champions League, in programma per domani: “Siamo felici di essere qui, l’andata degli ottavi è sempre dura perchè magari puoi non avere il ritmo. Il Copenaghen non gioca una gara ufficiale dal 12 dicembre? Significa che hanno fame di competere, che sono freschi nelle gambe e nella testa. Hanno avuto tantissimi giorni per prepararla, speriamo di essere a un buon livello. Abbiamo bisogno di un buon risultato in modo da chiuderla a. Non dobbiamo mai mettere pressione su Erling del tipo ‘devi segnare per noi’.o Cristianosua età. Lui si è ambientato benissimo, ho un ...

