Mamme stanche | come evitare l’esaurimento nervoso | i campanelli d’allarme

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Chi ci è passata lo sa molto bene: una mamma che non sia stanca non esiste sulla faccia della Terra e non esiste per mille motivi. Il primo fra tutti sta certamente proprio nelle responsabilità e nei compiti inderogabili verso i quali è chiamata, basti pensare all’allattamento. Ma subito dopo una mamma è stanca a causa dei tanti pesi che, ancora oggi, le sono letteralmente scaricati addosso: dal carico mentale alle immancabili problematiche connesse al mondo del lavoro. Essere una mamma oggi è assai diverso da ieri. Purtroppo, a pesare sulla maternità e sulla sua fatica c’è anche quella mancanza di una rete familiare e sociale che, per secoli, ha fatto sì che i bambini erano un po’ figli di tutti. Inoltre, mentre la donna ha lottato per rivendicare il proprio ruolo, la propria indipendenza economica ed anche la propria crescita professionale, cambiando radicalmente posizione rispetto ...