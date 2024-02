Mameli | Mad in Italy o Fast & Furious 5? La tv del 12 febbraio

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Per la prima serata in tv, lunedì 12su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “– Il ragazzo che sognò l’Italia”. Genova, 1847. Goffredoè un giovane diciannovenne quando a una festa da ballo conosce la Marchesina Geronima Ferretti. Presto i due scoprono di avere gli stessi sogni e ideali. Tuttavia la madre di Geronima, ostacola l’unione tra i due. Goffredo affronta la perdita dell’amata e dell’amore, poi l’incontro con Nino Bixio, che lo introduce nel gruppo dei giovanissimi rivoluzionari genovesi della società segreta “Entelema” nella quale, a suo malgrado, ne diventa leader… Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con “Mad in”. Gigi e Ross ed Elisabetta Gregoraci conducono, in un unico racconto da nord a sud, una serie di esibizioni di artisti di provata esperienza e talenti emergenti ...