Mameli | Il ragazzo che sognò l’Italia

(Di lunedì 12 febbraio 2024) “Mentre noi ballavamo in quella primavera del 1847, un fremito di libertà percorreva tutta Europa e la nostra povera Italia, occupata dagli Austriaci e divisa in tanti piccoli Stati”. Una miniserie imperdibile dedicata a narrare al vasto pubblico la straordinaria storia, forse poco conosciuta, di Goffredo: poeta ed eroe del Risorgimento, il geniale autore del canto che è diventato l'Inno nazionale della Repubblica Italiana. La prima rockstar della storia, un ventenne ispirato, che con le sue parole ha plasmato intere generazioni, influenzando le loro scelte. La vita di, breve e intensa come quella delle rockstar, è il racconto di colui che con il suo esempio ha saputo risvegliare gli animi del popolo. Da Genova, la sua città natale, partono trecento volontari nel 1847 per Milano, in sostegno alle Cinque giornate del '48. ...