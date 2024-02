Mameli - Il ragazzo che sognò l' Italia | trama | storia vera | cast | quante puntate sono

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Trasmessa da Rai 1 in due prime serate - oggi, lunedì 12 e domani, martedì 13 febbraio 2024 - a partire dalle 21.30, la miniserie evento "- Ilchel'" offre uno sguardo appassionato e inedito sulla vita e sulle gesta di Goffredo, un giovane poeta il cui...

Roma, 30 gennaio 2024 – La processione avanza per le strade del quartiere genovese di Oregina, diretta al santuario di Nostra Signora di Loreto. In ... (quotidiano)

Mameli – Il ragazzo che sognò l’Italia si appresa a fare il suo debutto in prima serata su Rai Uno, a partire da lunedì 12 febbraio. La nuova serie ... (velvetmag)

Roma, 12 feb - La prima “rockstar” della storia, che con le sue parole ha raccontato un’intera generazione influenzandone le scelte, è un ragazzo del 1847. La sua vita, breve e bruciante come quella d ...Mameli - Il ragazzo che sognò l'Italia prima puntata della fiction con Riccardo De Rinaldis Santorelli in onda martedì 13 febbraio 2024.La prima “rockstar” della storia, che con le sue parole ha raccontato un’intera generazione influenzandone le scelte, è un ragazzo del 1847. La sua vita, breve e bruciante come quella delle rockstar p ...