Mameli – Il ragazzo che sognò l’Italia | le anticipazioni trama e cast della prima puntata

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Questa sera, lunedì 12 febbraio 2024, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda ladi– Ilche, serie tv diretta da Luca Lucini e Ago Panini in onda in due serate che racconta una storia poco conosciuta, ma straordinaria: la vita di Goffredo, poeta, eroe del Risorgimento e autore del “Canto degli Italiani”, diventato poi l’Inno nazionaleRepubblica Italiana. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.Il racconto inizia a Genova, l’anno è il 1847. Goffredoha 19 anni quando a una festa da ballo fa la conoscenzaMarchesina Geronima Ferretti. È un colpo di fulmine, c’è poco da fare. Presto, infatti, i due scoprono di essere ...

Interpreterà la parte di Agostino Bertani, medico e patriota. Le due puntate andranno in onda questa sera e domani ...Lunedì 12 e martedì 13 febbraio su Rai1, il racconto della vita di Goffredo Mameli, poeta, eroe del Risorgimento e autore del “Canto degli Italiani”, diventato poi l’Inno nazionale della Repubblica It ...Liguria. Al via questa sera, in prima serata su Rai1, la nuova mini serie dedicata a Goffredo Mameli, poeta ed eroe del Risorgimento, ispirato autore di quel canto che ha acceso gli animi di un’intera ...