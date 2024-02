Mameli – Il Ragazzo Che Sognò l’Italia | la vita dell’autore dell’Inno nazionale al centro della fiction di Rai1

(Di lunedì 12 febbraio 2024)- IlChel'Italia Un’altra figura illustrestoria è pronta a ‘rivivere’ su. Stasera e domani andrà infatti in onda, in prima serata,– IlChecon protagonista Riccardo De Rinaldis Santorelli dedicata a Goffredo, poeta ed eroe del Risorgimento, oltre che autoreRepubblica Italiana. E’ il 1847 e Goffredo(Riccardo De Rinaldis Santorelli), studente che proviene da una famiglia altoborghese di Genova, è poco più che ventenne. Insieme ai suoi genitori Giorgio (Neri Marcorè) e Adelaide (Isabella Briganti), condivide un ...

La Serie Mameli - Il ragazzo che sognò l'Italia in streaming legale completo è disponibile in italiano su RaiPlay. Per ogni piattaforma streaming ... (cinemaserietv)

La mini SERIE evento “ MAMELI . Il RAGAZZO che SOGNÒ L’ITALIA ” – in onda in due serate, lunedì 12 e martedì 13 febbraio su Rai1 e RaiPlay – racconta ... (bubinoblog)

Grande attesa per “ Mameli . Il ragazzo che sognò l’Italia“, la miniserie , trasmessa in due puntate, che racconta la storia di colui che ha scritto ... (superguidatv)

L’attore, nato a Pavia, ha recitato in diversi spot e in serie come ‘Non mentire’, ‘Luce dei tuoi occhi’ e ‘Don Matteo’ ...Storia, idee, curiosità di un simbolo del Risorgimento, passato più alla storia che al canone della letteratura. Al suo nome è legato il Canto degli italiani, titolo con cui compose il testo di quello ...Un’altra figura illustre della storia è pronta a ‘rivivere’ su Rai1. Stasera e domani andrà infatti in onda, in prima serata, Mameli – Il Ragazzo Che Sognò l’Italia, fiction con protagonista Riccardo ...