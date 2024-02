MAMELI | IL RAGAZZO CHE SOGNÒ L’ITALIA | LA SERIE CHE CELEBRA UN EROE DEL RISORGIMENTO

Leggi tutta la notizia su bubinoblog

(Di lunedì 12 febbraio 2024) La minievento “. Ilche” – in onda in due serate, lunedì 12 e martedì 13 febbraio su Rai1 e RaiPlay – racconta una storia poco conosciuta, ma straordinaria. La vita di Goffredo, poeta,dele autore del “Canto degli Italiani”, diventato poi l’Inno nazionale della Repubblica Italiana. In particolare, la miniracconta due anni – tra il 1847 e il 1849 – pieni di passioni, amori, lotte, sotterfugi, composizioni poetiche, incontri e dibattiti politici, amicizie, tradimenti e spie, ma soprattutto di crescita, elaborazione di ferite profonde e interrogativi non solo politici, ma anche esistenziali. Due anni in cui scorre la vita die, insieme, la storia: ...