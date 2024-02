Mameli – Il ragazzo che sognò l’Italia | il cast attori completo della serie tv

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Qual è ildi– Ilchetv diretta da Luca Lucini e Ago Panini in onda in due serate che racconta la vita di Goffredo? Di seguito l’elenco deglicon i rispettivi ruoli: Riccardo De Rinaldis Santorelli: GoffredoAmedeo Gullà: Nino Bixio Neri Marcorè: GiorgioIsabella Briganti: Adelaide ZoagliGiovanni Crozza Signoris: Carlin Repetto Barbara Venturato: Geronima Ferretti Lucia Mascino: la marchesa Luisa Ferretti Luca Ward: Padre Sinaldi Chiara Celotto: Adele Baroffio Maurizio Lastrico: Giuseppe Garibaldi Pierluigi Pasino: Giuseppe Mazzini Domenico Pinelli: Gerolamo ...

Interpreterà la parte di Agostino Bertani, medico e patriota. Le due puntate andranno in onda questa sera e domani ...Lunedì 12 e martedì 13 febbraio su Rai1, il racconto della vita di Goffredo Mameli, poeta, eroe del Risorgimento e autore del “Canto degli Italiani”, diventato poi l’Inno nazionale della Repubblica It ...Liguria. Al via questa sera, in prima serata su Rai1, la nuova mini serie dedicata a Goffredo Mameli, poeta ed eroe del Risorgimento, ispirato autore di quel canto che ha acceso gli animi di un’intera ...