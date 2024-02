Mameli | il cast della fiction di Rai 1

Leggi tutta la notizia su ascoltitv

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Raccontare l’Unità d’Italia tramite lo sguardogiovane generazione di metà Ottocento: è l’ambizione di– Il ragazzo che sognò l’Italia, lain onda lunedì 12 e martedì 13 febbraio 2024 su Raiuno. Per farlo, la produzione di Pepito, in collaborazione con Rai, si è affidata a dei volti giovani e poco noti al grande pubblico televisivo, in modo da dare al protagonista ed agli amici con cui ha intrapreso una vera e propria avventura un fascino capace di incuriosire anche i più giovani. Ecco che, allora, nelfigurano numerosi interpreti capace e che qui si trovano in prima linea nel dare volto a figure storiche come lo stesso Goffredo, Nino Bixio ed Adele Baroffio. Con loro, pero, anche numerosi altri attori più grandi e già noti al pubblico. Scopriamo ...