Mameli fiction Rai 1 | quante puntate sono?

Leggi tutta la notizia su ascoltitv

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Come ampiamente pubblicizzato durante i break pubblicitari del Festival di Sanremo, su Raiuno va in onda una miniserie dedicata a Goffredo, l’autore de “Il Canto degli Italiani”, divenuto solo nel 2017 l’Inno d’Italia.è infatti lache ricostruisce il periodo storico in cui il protagonista ed un gruppo di giovani passati alla Storia hanno fatto la Storia del nostro Paese. Ma daè composto? In tutto, gli episodi della miniseriequattro, ciascuno della durata di circa 50 minuti. Raiuno li manda in onda due per volta, per due prime serate, una dietro l’altra, lunedì 12 e martedì 13 febbraio., la trama Una miniserie evento per raccontare al grande pubblico una storia forse poco conosciuta, ma ...