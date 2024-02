Mameli | Barbara Venturato è Geronima | “Lotta per i diritti e la libertà | il suo è un amore assoluto”

(Di lunedì 12 febbraio 2024)è l'attrice che interpretaFerretti nella mini serie-Il ragazzo che sognò l'Italia, in prima serata su Rai1. Il suo personaggio è una giovane donna forte tanto quanto quelle che lottano ogni giorno per idi tutte, ed è proprio a loro che si è ispirata.

"Sì, mi sento vicina all'attivismo sociale: mai dare per scontati i nostri diritti". Mameli , i ruoli in costume, i libri di storia: la nostra ... (movieplayer)

Il 12 e 13 febbraio in prima serata su Rai1 la vita del poeta rivoluzionario Goffredo Mameli Tutti noi conosciamo le parole dell'Inno nazionale italiano, lo cantiamo con la mano sul cuore, ma pochi co ...Barbara Venturato è un’attrice italiana, nota per aver interpretato Geronima Ferretti, amore adolescenziale di Goffredo Mameli, nella miniserie televisiva dedicata al poeta patriota, autore del “Canto ...Nel cuore di Genova, nel 1847, prende vita la storia di “Mameli, il ragazzo che sognò l’Italia“, una serie proposta da Rai 1 che ci immerge nelle vicende di Goffredo Mameli. Questo giovane, animato da ...