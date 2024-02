Maltempo | resta il rischio idrogeologico in Cilento e Piana Sele

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Centro funzionale della Regione Campania ha valutato il permanere delin tutto ile nelladelanche allo scadere della vigente allerta meteo (che termina alle 23.59 di oggi su tutta la Campania). Per questo motivo ha prorogato, solo sulle zone di allerta 6 (e Alto) e 8 (Basso) l’allerta meteo gialla. Al di là del permanere di isolate precipitazioni, si evidenzia ancora la possibilità di frane, caduta massi e smottamenti per effetto della saturazione dei suoli o di condizioni di fragilità del territorio nonché di innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua e allagamenti. La sala operativa ha pertanto diramato il nuovo avviso ...

