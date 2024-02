Malattie tropicali neglette | che cosa sono e perché adesso stanno acquistando più importanza

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Dalla rabbia alla dengue, oltre un miliardo di persone al mondo soffre per una malattia già sconfitta nei paesi ricchi o per cui non mancano le terapie. Ma fondi e attenzione delle autorità. L'intervista all'esperto di Amref

Così all’Adnkronos Salute Massimo Andreoni, direttore scientifico della Simit, la Società italiana di Malattie infettive e tropicali, intervenendo sui dati 2023 e su quelli di gennaio 2024 del ...Casi di morbillo in aumento in Italia e non solo. Ma da cosa dipende “Nel 2023 in tutto il mondo i casi di morbillo sono stati 9 milioni, 136mila i decessi. In Italia nel 2023 abbiamo avuto 43 casi c ...Nel 2023, in Italia sono stati 82 i casi autoctoni di dengue, la “febbre spaccaossa”. E 280 quelli importati da viaggiatori tornati da luoghi in cui la malattia è endemica.