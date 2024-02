Malagò | «Serie A a 18 squadre? Sono rimasto molto stupito»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di lunedì 12 febbraio 2024) . Il presidente del Coni ha parlato dopo il convegno “Osservatorio valore sport” La riforma dellaA a 18sta tenendo banco nel calcio italiano. Giovanni, il presidente del Coni, ha commentato a margine del convegno “Osservatorio valore sport” della decisione definitiva di rimanere a 20: «Oggettivamente non mi sembra che ci sia niente da stupirsi, anche negli anni passati c’è stata una contrapposizione-dialogo tra alcuni, non sempre tutti i grandi club e quelli che hanno esigenze diverse».ha proseguito analizzando la situazione: «È chiaro che cidelle dinamiche statutarie che non posche essere rispettate, però non mi stupisco che ci siano dei soggetti che abbiano provato a ragionare in un modo diverso, così come capisco perfettamente gli ...