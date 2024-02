Maggiorazione importante delle cifre | più soldi a fine mese per molti italiani | ecco a chi spettano

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Novità per l’assegno unico 2024. Esaminiamo in che modo ci saranno degli aumenti per molte famiglie italiane. Nel corso del 2024, l’assegno unico in Italia ha subito significative modifiche, con nuovi importi e soglie ISEE che hanno influenzato le risorse messe a disposizionefamiglie italiane. L’INPS ha pubblicato le tabelle ufficiali, delineando chiaramente cosa cambia per i beneficiari del sostegno economico. Nel 2024 il governo ha apportato modifiche per l’assegno unico – Cityrumors.itUnamodifiche più rilevanti riguarda l’aumento degli importi esoglie ISEE, che definiscono l’accesso e l’entità dell’assegno unico per le famiglie italiane. A partire daldi febbraio 2024, il governo ha aggiornato gli importi in base all’inflazione e rivalutati al 5,4%. Questo aumento rappresenta una svolta ...