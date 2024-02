Maggioranza e opposizione verso un nuovo scontro sulla politica estera

Leggi tutta la notizia su agi

(Di lunedì 12 febbraio 2024) AGI - Martedì sera si terrà la discussione sulle mozioni sul conflitto in Medio Oriente. La- la mozione è firmata dai rappresentanti dei partiti in Commissione Esteri - chiederà che il governo promuova ogni sforzo diplomatico, che Hamas rilasci subito tutti ostaggi e che il governo israeliano "nell'esercitare il suo diritto di difendersi" adotti tutte le misure necessarie e volte a "ridurre al minimo il numero delle vittime civili in ragione delle operazioni intraprese per sconfiggere Hamas". La soluzione resta quella dei due popoli e due Stati. Anche il Pd chiederà all'esecutivo di attivarsi per la soluzionedei 'due popoli, due Stati' e allo stesso tempo di promuovere iniziative di de-escalation della tensione in Medio Oriente, a partire da una Conferenza internazionale di pace, affinché "si raggiunga l'obiettivo del cessate ...