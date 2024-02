Made in Umbria

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Nel 1914 Umberto Tonti fonda a Rasiglia il lanificio per la produzione di stoffe per gli indumenti dell’esercito. La creatività di imprenditore porta Tonti a fondare il 14 gennaio 1948 la OMA, Officine Meccaniche Aeronautiche, utilizzando la manodopera dell’AUSA Macchi, che aveva a Foligno il suo stabilimento.

INNOVAZIONE E TRADIZIONE, azienda familiare ma con business in tutto il mondo. OMA Spa di Foligno è una delle colonne del Cluster dell'Aerospazio dell'Umbria e si occupa dello studio, la progettazione ...Attiva in 30 Paesi. Ha 320 dipendenti in Umbria, altri all'estero. Produce 100 macchine l'anno, fatturato di 150 milioni di euro.