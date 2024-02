(Di lunedì 12 febbraio 2024) Elica, attiva nel mercato da oltre 50 anni, è l’azienda leader nei sistemi di aspirazione in cucina, grazie alla produzione di cappe e piani cottura aspiranti. Presieduta da Francesco Casoli e guidata da Giulio Cocci, ha una piattaforma produttiva articolata in sette siti tra Italia, Polonia, Messico e Cina, con circa 2600 dipendenti. Grande attenzione al design, ricercatezza dei materiali e tecnologie avanzate che garantiscono massima efficienza e riduzione dei consumi, sono gli elementi che contraddistinguono il Gruppo.

Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...I La Sad si aggiudicano il FantaSanremo 2024, il gioco made in Marche partito dal Bar Papalina di Porto Sant'Elpidio che quest'anno ha registrato un record di squadre: oltre 4 milioni.Il Made in Italy è da decenni che stiamo tentando di imporlo, senza mai riuscirci del tutto. Meta-Facebook ha chiuso il cerchio con il marchio Created by Ai. Creato dall’intelligenza artificiale ...