Maddalena Stornaiuolo | “In Mare Fuori 4 tutti affrontano sfide più grandi Anche io”

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di lunedì 12 febbraio 2024)4 debutta su Rai 2 in prima serata mercoledì 14 febbraio,se i primi 6 episodi – in tutto sono 12 – sono già disponibili su RaiPlay dal 1 febbraio e hanno ottenuto unssimo successo. In4 è arrivato è il momento per i ragazzi di crescere e di capire chi e cosa si vuole essere. Ormai la maggior parte dei detenuti è maggiorenne. Il cambiamento è inevitabile, ma la crescita personale è una scelta che richiede coraggio. Bisogna decidere in che modo e verso dove orientare la propria vita e chi non sceglie, permette ad altri di farlo per lei o per lui. La durezza della nuova direttrice forza i ragazzi a una scelta necessaria: ribellarsi per la propria autodeterminazione. Lo scontro fra il mondo degli adulti e quello dei ragazzi diventa inevitabile. Tra i ...