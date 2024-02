Macchinari obsoleti | servizi in crisi e costi alle stelle | la Sanità in Italia è da ricovero

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Erogarecon tecnologia obsoleta è limitante nel risultato clinico, è a volte rischioso per il paziente e per gli stessi operatori sanitari ed è certamente più oneroso in termini didi manutenzione con eventuali ritardi e sospensioni nell’utilizzo dei, che generano tempi di attesa più lunghi e carichi di utilizzo mal gestiti. Eppure l’si muove con tempi biblici nell’ammodernamento della tecnologia medica, sia per colpa delle Regioni e delle strutture ospedaliere sia per colpa dei continui rinvii del Governo. La mappaPartiamo dai dati. Negli ospedalini le apparecchiature diagnostiche obsolete sono quasi 37mila. Tra le più vecchie, con un’età superiore ai dieci anni, si annoverano il 92% dei mammografi convenzionali, il 96% delle Tac (con meno di 16 strati), il 91% ...