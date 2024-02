Ma la mamma è sempre la mamma

(Di lunedì 12 febbraio 2024) “Nomi, fiori, cose, canzoni, cantanti e fatti minimi di rilevanza massima” del 74° Festival di Sanremo AUTORI DELLE CANZONI. Finito il tempo di Bigazzi e Bardotti, ai quali, non a caso sono dedicati i due premi collaterali per i testi e la musica, quest’anno ogni brano vantava da 5 a 8 autori, praticamente una nota e una parola per ciascuno. Voto 7 alla cooperativa CAMICIE. Gli ultimi nostalgici...

Pontida . “Chiudiamo l’anno con l’ennesimo atto vandalico rivolto contro la Lega in Lombardia, peraltro in questo caso un atto vandalico ripetuto a ... (bergamonews)

Non è stata una puntata facile per Greta Rossetti quella andata in onda sabato scorso. L’ex tentatrice di Temptation Island ha prima avuto un nuovo ... (isaechia)

Chiara Nasti , tra qualche mese, diventerà mamma per la seconda volta, anche se non conosce ancora il sesso del nascituro o della nascitura. I suoi ... (leggo)

La comunità di Terrassa piange la perdita di Ylenia Zanovello, una donna amata e rispettata, che ha lasciato questo mondo all'età di 45 ann i. La sua battaglia contro la malattia è stata un esempio di ...dalla nostra inviata MANZIANA (RM) - «Vorrei solo sentire la sua voce, sentirlo cantare per casa come faceva sempre», racconta Priscilla, la sorella di Paolo Pasqualini, a poche ...Il bonus mamma spetta alla lavoratrice con figli minori. Per il 2024 spetta anche per chi ha due figli minori, o sono richiesti più figli