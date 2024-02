M Oriente | al lavoro su ostaggi e tregua

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di lunedì 12 febbraio 2024) 11.45 Il presidente Usa Biden ha esortato il premier israeliano Netanyahu a inviare rapidamente una delegazione al Cairo per i colloqui con i mediatori su una potenzialedel conflitto a Gaza. Domani in Egitto arriverà il direttore della Cia Burns, mentre oggi Biden riceve il re di Giordania con il quale parlerà degli sforzi per il rilascio deglidetenuti a Gaza. Intanto da ieri il presidente palestinese Abu Mazen è in Qatar dove ha incontrato stamanel'emiro Al Thani. Non si sa se vedrà anche leader di Hamas.