Lutto nel mondo del motociclismo | addio a Andrea Bergamelli | morto in pista a 35 anni

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Il terribile incidente è avvenuto durante delle prove sul circuito di Valencia:è rimasto coinvolto in un terribile incidente in rettilineo

Caserta. Cordoglio nella Comunità dell’ITS Buonarroti per l’improvvisa morte dell’amata preside. Si è spenta improvvisamente in questa piovosa ... (casertanotizie)

Siamo nel territorio degli odierni Stati Uniti chiamato New England ...divenendo a sua volta uno spettro in grado tuttavia di aiutare Red nella sua avventura. Di fronte a questo lutto, i due amanti ...ERCOLANO – La comunità di Ercolano, nella provincia di Napoli, è in lutto per l’improvvisa scomparsa di Rota Mariagrazia, una giovane mamma e nonna di soli 36 anni. La sua prematura dipartita ha ...Eboli, impatto sulla strada provinciale 40 tra un suv e una moto, muore sul colpo Cosimo Fusella a soli 29 anni, lascia due bimbi e la moglie.