L’Unità nacque senza ‘indicazione di partito’ | un vero giornale nazionalpopolare

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Il 12 febbraio 1924 esce il primo numero del quotidiano del Partito comunista d’Italia. Ilè voluto da Antonio Gramsci e ha come sottotitolo “quotidiano degli operai e dei contadini”. Il nome della testata riassume l’idea di un’alleanza in una composizione nazional popolare. Nella lettera per la fondazione della testata, Gramsci ne sottolinea il tratto: “di sinistra” ma“alcuna indicazione di partito”. Sulla scorta di questa suggestione, nelle gestioni più ambiziose si vorrebbe realizzare un quotidiano in grado di valicare il perimetro degli iscritti e dei simpatizzanti. Ancora prima di salire al potere, il fascismo aveva individuato nella stampa uno dei sui principali nemici. Se ne accorge in ritardo il Corriere della Sera che, dopo aver sostenuto e giustificato lo squadrismo fascista, ...