L' ultimo saluto? Scegliamo in libertà

Torino , 10 feb. (askanews) – Torino si prepara ad accogliere i rappresentanti di casate reali d’Europa e non solo per i funerali di Vittorio ... (ildenaro)

L'auto presidenziale ha imboccato via della Conciliazione scortata dalla sicurezza poi a metà percorso si è improvvisamente fermata. E' sceso in fretta il presidente ...Il nuovo corso tecnico del club giallorosso inizia all'insegna di una partenza eccellente: l'operazione è conclusa.La città di Padova si ritrova al centro di una controversia politica e storica in seguito al corteo auto-organizzato tenutosi sabato sera per commemorare la tragedia delle foibe. La manifestazione ha ...