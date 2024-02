Ludovica Valli | il battesimo del figlio | le sorelle Beatrice ed Eleonora erano presenti?

Leggi tutta la notizia su dailynews24

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Sabato 10 febbraio è avvenuto ildi Otto, ildi, ex protagonista di Uomini e Donne. In vista dell’evento, in molti si sono chiesti se all’evento sarebbero stateed, ledi. A rispondere alla curiosità degli utenti dei social è proprio una delleattraverso L'articolo