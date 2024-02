Luciano Darderi | il sogno è realtà | vince il titolo da qualificato

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Cordoba, 12 febbraio 2024 – L’Italia fa colazione con il. Quello di(22 anni fra 2 giorni) che nella notte ha conquistato ilal torneo Atp 250 di Cordoba in Argentina. PrimoAtp per l’azzurro (che da stamattina è numero 76 al mondo), ma soprattutto un trofeo raggiunto con un’impresa sportiva favolosa. Si perché l’avventura del tennista italiano (nato in Argentina) è iniziata dalle qualificazioni, come il suo avversari: si tratta della finale dal 1990 tra due giocatori qualificati: la prima era stata Sydney 2015 tra Victor Troicki e Mikhail Kukushkin e la seconda a Kitzbuhel 2018 tra Martin Klizan e Denis Istomin. "Mi sento benissimo - ha detto, da questa mattina n.76 del ranking Atp - e non ci posso credere di aver vinto il mio primo ...