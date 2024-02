Lucchese | le statistiche e gli obiettivi La Pantera soffre ancora di anemia da gol

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Da una parte ci sono le, dall’altra i numeri reali. Le prime raccontano di unache è, forse, la squadra che detiene il record dei calci d’angolo e delle traverse colpite; i secondi dicono che i punti in classifica sono 31 (8 vittorie, 7 pareggi e 10 sconfitte) che valgono, attualmente, il decimo posto; ed infine che i gol realizzati sono appena 23 su 25 gare, con un media di 0.92 che equivale al quart’ultimo attacco del girone (peggio hanno fatto l’Olbia con 13, la Fermana con 14, Entella e Spal con 20). E’ abbastanza ovvio che, con questi numeri, cioè, continuando a segnare con il contagocce, cioè con meno di un gol a partita, diventa problematica la risalita verso la conquista di un piazzamento nei futuri play-off. Ma anche in questo caso bisogna essere realisti. Se laaspira ad arrivare settima, visto ...

