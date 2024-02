Lost Ark chiude | Cosa sta succedendo?

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Se siete appassionati di giochi di ruolo, giochi mmo o mmorpg, allora non potete non conoscere il celebreArk, il quale purtropporà i battenti secondo quanto riportato sul sito ufficiale di PMANG. La chiusura è fissata per il 20 Marzo 2024 alle 19:00, momento in cui i server cesseranno di funzionare, ma non è tutto perduto, per ora il giocorà i battenti solo in Giappone, dunque a meno che non risediate in tale paese, potete continuare a giocarlo.Arkin Giappone: Ecco il perchè Giustamente c’è chi si è chiesto del perchè di tale decisione. La chiusura dei server segnerà la fine dei nuovi contenuti, la sospensione delle microtransazioni, e naturalmente l’impossibilità di giocare. Per segnare la fine, si terranno una serie di eventi in gioco, a cui i giocatori ...

Lost Ark sta per chiudere definitivamente i battenti in Giappone, dove fatica a trovare nuovi giocatori con cui sopravvivere.If you don't want to catch the big game, then check out our picks for the three best Disney+ movies that you should watch instead of the Super Bowl.Indiana Jones has used his whip a total of 19 times in the five movies featuring Harrison Ford. In "Raiders of the Lost Ark," he uses his whip the most with six instances, including disarming enemies ...