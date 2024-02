Loredana Bertè | “Ghali su Gaza? Ha ragione | bisogna farsi sentire”

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di lunedì 12 febbraio 2024) “Ancora non ci credo”. Cosìdopo essere tornata dal Festival di Sanremo con il premio della critica, intitolato alla sorella Mia Martini. “Posso dedicarlo solo a lei che è sempre accanto a me, finalmente la prendo per mano e riportiamo questo premio a casa insieme”, ha detto la cantante 73enne in un’intervista al Corriere della Sera, dopo l’ottima risposta della sua “Pazza”, che ha spinto alcuni sui social a incoronarla “vincitrice morale” del Festival. “C’è un regolamento e c’è un vincitore. Non ho bisogno di pacche sulle spalle e non mi piacciono i contentini”, ha detto nell’intervista, in cui non ha voluto commentare le polemiche che hanno riguardato Geolier, la vincitrice Angelina Mango e il televoto. “Le polemiche sono sempre di casa al Festival e del resto questo è spesso accaduto: ma secondo voi nel 1989 ‘Almeno tu nell’universo’ ...