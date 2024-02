L’opinione dei cittadini | Troppa gente spericolata giusto ridurre la velocità | Non è una priorità

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Dopo quasi un mese dal varo della ’Città 30’ il dibattito sulla sua effettiva utilità non accenna ad arrestarsi. Tra ’no’ categorici e aperture positive verso il nuovo limite di, ’Città 30’ continua a essere la protagonista assoluta di queste settimane. La stragrande maggioranza sono opinioni contrarie, ma non mancano i favorevoli e tutti ivogliono far sentire la propria voce. Tra coupon inviati alla redazione di via Mattei, mail arrivate al nostro indirizzo postale e commenti online, il fiume di opinioni non intende fermarsi. Ecco alcuni esempi scelti dalla redazione. *********** Sono contrario. Non è una, non risolve nulla e complica la vita alla maggior parte dei. Serve solo per fare cassa. Coupon non firmato *********** Sono favorevole, ma prevedo correzioni a 30, 40, 50 ...