Longhi | «Infortunio Morata? Per Inter-Atlético Madrid qualche soluzione»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 12 febbraio 2024) L’esito degli esami perè la notizia di stamattina in chiave, a otto giorni dall’andata degli ottavi di Champions League.commenta la novità in collegamento a Radio Sportiva. L’AVVERSARIO – Per Brunol’di Alvarocambia un po’ le prospettive in ottica qualificazione: «Sicuramente l’se la gioca. Il palcoscenico della Champions League è diverso da quello del campionato e proprio l’lo dimostra: non ha fatto benissimo l’anno scorso in Serie A, poi è arrivata in finale. In queste partite c’è un’attenzione e una pressione esterna che rendono tutto diverso. L’già prima se la giocava con l’...