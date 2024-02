L' ombra dell' esorcismo dietro la strage in famiglia

Leggi tutta la notizia su agi

(Di lunedì 12 febbraio 2024) AGI - Si era convinto che la suafosse posseduta dal demonio e per questo è ricorso a un: sarebbe questa la motivazioneladi Altavilla Milicia, in provincia di Palermo, dove un imbianchino di 54 anni ha ucciso la moglie 31enne e i due figli maschi, Kevin di 16 anni ed Emanuel di 3. Una figlia di 17 annia coppia si è salvata ed è stata trovata dai militari in stato confusionale: è stata lei a raccontare che il padre si è alzato nel cuorea notte farneticando che in casa c'era il demonio. Il delitto risale alla notte tra venerdì e sabato e nella serata di domenica è scattato il fermo per l'uomo, che aveva avvertito i carabinieri e confessato dopo essersi fatto arrestare nel vicino paese di Casteldaccia, e una coppia di conoscenti che ...