Lombardia | Caruso | ' 5 | 6 mln per sostenere progetti e iniziative culturali'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Milano, 12 feb. (Adnkronos) - Regionemette a disposizione 5,6 milioni di euro perin ambito culturale. La Giunta, su proposta dell'assessore alla Cultura, Francesca, e di concerto con l'assessore al Turismo, Marketing territoriale e Moda, Barbara Mazzali, ha approvato i criteri per l'assegnazione di contributi ai soggetti pubblici e privati che operano nel settore. "Stanziamo - ha evidenziato l'assessore- ulteriori risorse per supportare associazioni, siti e istituzioni lombarde e premiaremeritevoli che valorizzino il nostro patrimonio culturale. L'obiettivo è creare le condizioni affinché si possano realizzaree manifestazioni significativi per i territori. La Regione è concretamente accanto a chi fa cultura". Possono accedere ai contributi regionali, attraverso un avviso unico per la selezione di, un'ampia platea di soggetti: Comuni, Comunità montane, Unioni di Comuni, Province, Città Metropolitana e Consorzi tra amministrazioni locali lombarde, enti, associazioni, fondazioni e altri soggetti di diritto privato che operino in ambito culturale senza fine di lucro. "Sosterremo- ha proseguito- per la promozione dei musei, delle biblioteche e degli archivi storici, dei siti Unesco e dei parchi archeologici non statali, dei cinema e degli spettacoli dal vivo, del patrimonio immateriale e linguistico lombardo, degli itinerari e dei cammini. In questevogliamo coinvolgere fasce sempre più ampie della popolazione, compresi i giovani e agevolare la diffusione della cultura anche nelle aree che presentano un'offerta limitata. Per questo abbiamo deciso di creare un'unica grande misura per tutti gli attori del settore". "In- ha sottolineato - esiste un ricchissimo panorama di associazioni locali e partenariati che con grande passione, competenza e tenacia promuovono le tradizioni lombarde, la storia, la lingua e la cultura dei territori. Questa opportunità di finanziamento si rivolge anche a loro: la Regione li ringrazia e li sostiene. Potranno essere finanziati anche eventi legati ai territori coinvolti nelle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 e ai valori che da sempre caratterizzano lo spirito olimpico, per mettere in luce le eccellenzemateriali e immateriali dei luoghi sedi delle gare e delle realtà che si sviluppano lungo tutta la 'via olimpica' da Milano alla Valtellina". Le risorse per la concessione dei fondi ammontano complessivamente a 5.661.000 euro, suddivisi nei seguenti ambiti: 1.080.000 euro per la concessione dei contributi di promozione educativa e culturale; 2.320.000 euro per la concessione di contributi a favore di istituti e luoghi della cultura (biblioteche e archivi storici, musei, patrimonio immateriale, riconoscimenti Unesco, aree e parchi archeologici non statali, itinerari, cammini e patrimonio culturale diffuso); 800.000 euro per la concessione di contributi per la promozione dello spettacolo dal vivo e del cinema e 1.461.000 euro per la concessione di contributi ai soggetti partecipati da Regione. "Laoffre viaggiaffascinanti - ha commentato l'assessore Mazzali - tra musei, biblioteche e archivi storici, ringrazio quindi la collega Francescaper il suo impegno a valorizzare questi 'tesori' lombardi, anche i più nascosti. Esplorare collezioni di manoscritti e libri antichi o visitare parchi archeologici offre esperienze indimenticabili per tanti visitatori, ai quali dobbiamo aprire le porte di questi luoghi 'segreti' promuovendoli con eventi 'ad hoc', in considerazione anche della grande occasione rappresentata dalle Olimpiadi Milano-Cortina".