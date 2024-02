Lollobrigida | al lavoro su un' altra proposta sull' Irpef agricola

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 12 febbraio 2024) "insieme ai colleghi Giorgetti e Leo stiamo lavorando a una ulterioreche garantisca, nel modo più rilevante possibile gli imprenditori agricoli. Il sostegno al reddito dei più deboli e l'abbattimento dei costi di produzione, in un quadro di equità, restano la stella polare dell'esecutivo guidato da Giorgia Meloni e spero che chiunque, al di là della collocazione parlamentare, abbia a cuore il sistema agricolo". Così il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco, risponde al leader di Azione Carlo Calenda, secondo il quale "l'emendamento al Milleproroghe non è sufficiente per risolvere il problema". "Oggi Azione - rileva- è foriera di suggerimenti che sono sempre utili, se non altro, a sottolineare ciò che il Governo ...