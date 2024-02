L' Olanda fa ricorso contro stop invio parti F35 a Israele

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 12 febbraio 2024) I Paesi Bassi presentanola sentenza della Corte d'Appello dell'Aja che ha ordinato lodelle consegne adiper i caccia F-35. Lo ha annunciato il ministro del Commercio estero e della Cooperazione allo sviluppo, Geoffrey Van Leeuwen. Il governo, si legge in una nota, "è del parere che la fornitura di componenti americani degli F-35 non sia illegale" e che spetti "allo Stato definire la propria politica estera". "- aggiunge Van Leeuwen - ha bisogno degli aerei F-35 per difendersi dalle minacce provenienti dalla regione, separate da Gaza".