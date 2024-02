Lo speciale online su Pantani

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Vent'anni. Il 14 febbraio di 20 anni fa, a San Valentino, moriva Marco. Sono tanti 20 anni e insieme sono un nulla. Sono però il tempo forse necessario per rendere meno doloroso il distacco, il ricordo di una fine maledetta e accendere i riflettori soprattutto su ciò che è stato questo ragazzo di Cesenatico per il ciclismo e per lo sport: Marcoè stato un campione, una leggenda che correva in bicicletta, forse il più grande scalatore di tutti i tempi. Un ragazzo che negli ultimi dieci anni del Millennio fece innamorare l’Italia. Ecco perché il nostro gruppo editoriale ha voluto dedicare unoal Pirata, alle sue imprese, alla sua vita. Per San Valentino potrete trovare sul nostro sito unodal titolo 'Vent'anni senza il Pirata: ricordo di Marco ...