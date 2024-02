Lo specchio e il pensiero

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Guardare davanti alloil cambiamento del nostro corpo con il passare degli anni. Vedere giorno dopo giorno il progressivo decadimento di immagine e di struttura. Davanti allo, si riflette. Non si parla. Siamo soli perché in due nellonon c’è spazio. Mentre il nostro, il nostro modo di pensare resta invariato. Il corpo corre e cambia. Ile’ fermo in noi. La nostra identità psichica può anche migliorare con il passare degli anni. Possiamo essere più saggi, con più esperienza di vita. Non possiamo fermare il tempo biologico del corpo. Possiamo gestirlo. Un sano narcisismo aiuta a vivere, ad insegnarci come vivere dentro l’immagine corporea che cambia. L’arte di vivere sta nel saper scegliere ciò che entra dentro di noi. Emozioni, immagini, parole, musica, facce ...