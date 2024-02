Lo sgambetto di Kamala Harris a Joe Biden in vista delle elezioni | “Pronta per essere leader”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 12 febbraio 2024) La vicepresidente degli Stati Unitirilancia la sua candidatura per il dopo. In un’interal Wall Street Journal si dicea “servire” come. “Sono, non c’è dubbio”, assicura la vice. L’inter, pubblicata oggi, è stata realizzata due giorni prima che venisse reso noto il rapporto del procuratore speciale Robert Hur in cuiviene descritto come un’anziano con poca memoria. Domenica un sondaggio di Abc-Ipsos ha mostrato come l’86% degli americani consideri Joetroppo anziano per un secondo mandato mentre per il 62% Donald Trump è troppo anziano perpresidente. Un’altra rilevazione del Financial Times mette in evidenza come Donald Trump sia ...