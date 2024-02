Lo sfogo della madre di Giogiò Cutolo sull’onorificenza a Geolier | «Sbagliato premiare solo chi imbracciava il kalashnikov d’oro»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Le polemiche su, arrivato secondo alla 74esima edizione del Festival di Sanremo, sembrano non placarsi. Archiviato (almeno per il momento) il caso-televoto alla kermesse canora, l’ultima critica che ha come protagonista il rapper di Secondigliano è stata avanzata da Daniela di Maggio. La mamma di Giovanbattista, il giovane musicista ucciso da tre colpi di pistola esplosi da un 16enne a Napoli dopo una lite in un parcheggio, ha infatti criticato la scelta del comune di Napoli di conferire un’onorificenzacittà a. «Non si può fare una cosa del genere – il suo-. Così passa un messaggio», sottolinea Di Maggio al CorriereSera. Eppure nei giorni scorsi ladiaveva difeso il ...