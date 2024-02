Lloyd Austin ricoverato | numero uno del Pentagono in terapia intensiva

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Adnkronos) – Il segretario alla Difesa americanoè statonel reparto didel Walter Reed National Military Medical Center in Virginia "per un problema alla vescica". Ha trasferito i compiti alla sua vice Kathleen Hicks. Lo rende noto il, aggiungendo che non è ancora chiaro per quanto tempo rimarrà in ospedale. Lo scorso dicembre i medici hanno diagnosticato al ministro della Difesa un cancro alla prostata e ha subito un intervento chirurgico. Il ricovero top secret di, tenuto inizialmente nascosto anche al presidente Joe Biden, aveva sollevato diverse polemiche negli Usa. Il 1 gennaioera stato quindi nuovamentein ospedale a causa di complicazioni. L'11 gennaio scorso, quindi, ilha avviato un'indagine interna per verificare se siano state seguite le procedure di notifica adeguate riguardo al ricovero del segretario alla Difesa. L'annuncio era arrivato dall'ufficio dell'ispettore generale del, Robert Storch.