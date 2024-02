Liverani | “Determinazione e fame per la salvezza della Salernitana”

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“In questa squadra e in questa città è stato fatto un miracolo sportivo due anni fa e lo stadio è stato un valore aggiunto. Oggi chiedere noi qualcosa alla gente non è facile. Dobbiamo essere noi a dare. Serviranno atteggiamento, voglia,. Dovremo finire la partita stremati, con orgoglio. La gente, se noi daremo qualcosa, ci ricambierà con tantissimo sostegno. Sta a noi riportare l’entusiasmo in una piazza che aspetta solo di accendersi“. Lo ha detto Fabio, neo allenatore, presentandosi in conferenza stampa. Al suo fianco anche l’ad Maurizio Milan e il dg Walter Sabatini. “Dobbiamo diventare una squadra con valori, individualmente laha qualità importanti, dovremo recuperarle dal punto di vista ...

