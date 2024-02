LIVE Sollevamento pesi | Europei 2024 in DIRETTA | Giulia Imperio cerca una medaglia e una misura per le Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti allatestuale della Finale A della categoria femminile -49 kg, uno degli eventi più attesi in chiave azzurra ai Campionatidi, competizione al via quest’oggi in Bulgaria, precisamente a Sofia. Sarà un banco di prova molto importante per, da due anni grande protagonista della rassegna continentale: nel 2022 la pugliese ha vinto l’oro a Tirana, mentre l’anno scorso a Yerevan si è dovuta accontentare dell’argento. Ma non finisce qui. L’azzurra è infatti occupa il dodicesimo posto nel ranking olimpico con 185 kg. L’obiettivo di oggi è anche quello di aggiungere almeno altri 6 kg, in modo da raccogliere laadeguata per accedere ...